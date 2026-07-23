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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zusammenstoß zweier Pedelecs in Hagenburg - 66-Jährige leicht verletzt

Hagenburg (ots)

(KEM) Am Mittwochmorgen (22.07.2026) kam es gegen 09:40 Uhr im Flecken Hagenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei E-Bike-Fahrern, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich im Bereich hinter der Sparkasse Hagenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin aus der SG Sachsenhagen von der Altenhäger Straße kommend auf dem Verbindungsweg in Fahrtrichtung Unterm Schradweg unterwegs. Beim Kreuzen des Hauptfahrradwegs - auf dem ehemaligen Streckenabschnitt der historischen Steinhuder Meer-Bahn - stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden E-Bike-Fahrer zusammen. Der 75-jährige Mann aus Wunstorf befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Hauptfahrradweg in Fahrtrichtung Wunstorf.

Die 66-Jährige stürzte durch den Zusammenprall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-jährige Wunstorfer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An dem E-Bike der Verursacherin entstand lediglich minimaler Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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