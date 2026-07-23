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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke - Schwerer Verkehrsunfall auf der B214 nahe Steimbke - PKW-Fahrer schwerstverletzt ins Krankenhaus geflogen

Steimbke (ots)

(KEM) Am Mittwochnachmittag (22.07.2026) kam es gegen 14:57 Uhr auf der Bundesstraße 214 im Bereich Steimbke zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastkraftwagen.

Nach bisherigem polizeilichen Ermittlungsstand befuhr ein 41-jähriger Mann aus Nienburg mit seinem VW die B214 von Steimbke kommend in Richtung Nienburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 62-jährigen Fahrers, der den Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern konnte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 41-jährige VW-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien. Im Anschluss wurde der 41-Jährige mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 62-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand starker Frontschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf rund 135.000 Euro geschätzt.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen und einer notwendigen Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma musste die B214 für den Unfallaufnahme, Bergung sowie die Aufräumarbeiten bis 22 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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