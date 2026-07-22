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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Rinteln - Exten (ots)

(Thi) Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 14.07.2026, 16:00 Uhr, und Freitag, 17.07.2026, 13:30 Uhr, versucht, ein hochwertiges Pedelec aus einem Carport im Falkenweg in Rinteln-Exten zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter, das Fahrradschloss zu durchtrennen. Das Schloss wurde dabei nahezu vollständig durchgeschnitten. Das Fahrrad selbst blieb jedoch zurück, sodass die Täter offenbar bei der Tatausführung gestört wurden oder aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung abließen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke CUBE im Wert von rund 5.700 Euro. Durch den versuchten Diebstahl entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit weiteren Fahrraddiebstählen in der Nacht.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Falkenwegs in Exten beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter 05751 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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