Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

(Thi) In der Zeit von Montag, 20.07.2026, 15:30 Uhr, bis Dienstag, 21.07.2026, 05:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Straße "Am Krankenhaus" in Stadthagen zu einem Einbruch in einen Pkw.

Bislang unbekannte Täter schlugen an einem dort abgestellten VW Crafter zwei Scheiben ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine und eine Säge.

Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Krankenhausparkplatzes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05721-98220 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

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