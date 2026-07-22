Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Durchsuchung nach Wohnungseinbruchdiebstahl: Polizei stellt scharfe Schusswaffe sicher

Nienburg (ots)

(Thi) Am heutigen Dienstag (21.07.2026) haben Einsatzkräfte der Verfügungseinheit Nienburg in Zusammenarbeit mit dem Kriminalermittlungsdienst (KED) Hoya einen Durchsuchungsbeschluss umgesetzt. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahme waren Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls.

Die Durchsuchung richtete sich gegen einen 33-jährigen Mann und fand in dessen Wohnung in Nienburg statt.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten unter anderem mutmaßliche Tatbekleidung, mögliches Tatwerkzeug sowie mehrere Kommunikationsmittel sichergestellt werden. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in einem Couchtisch eine scharfe Schusswaffe. Dabei handelt es sich um eine belgische Taschenpistole im Kaliber 6,35 mm Browning. Zudem wurden insgesamt elf scharfe Patronen aufgefunden. Fünf Patronen befanden sich in einem geladenen Magazin, sechs weitere waren in einem Stoffbeutel verstaut.

Die sichergestellten Gegenstände werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet. Die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchdiebstahl sowie zur Herkunft und zum Besitz der Schusswaffe dauern an.

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