PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Durchsuchung nach Wohnungseinbruchdiebstahl: Polizei stellt scharfe Schusswaffe sicher

Nienburg (ots)

(Thi) Am heutigen Dienstag (21.07.2026) haben Einsatzkräfte der Verfügungseinheit Nienburg in Zusammenarbeit mit dem Kriminalermittlungsdienst (KED) Hoya einen Durchsuchungsbeschluss umgesetzt. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahme waren Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls.

Die Durchsuchung richtete sich gegen einen 33-jährigen Mann und fand in dessen Wohnung in Nienburg statt.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten unter anderem mutmaßliche Tatbekleidung, mögliches Tatwerkzeug sowie mehrere Kommunikationsmittel sichergestellt werden. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in einem Couchtisch eine scharfe Schusswaffe. Dabei handelt es sich um eine belgische Taschenpistole im Kaliber 6,35 mm Browning. Zudem wurden insgesamt elf scharfe Patronen aufgefunden. Fünf Patronen befanden sich in einem geladenen Magazin, sechs weitere waren in einem Stoffbeutel verstaut.

Die sichergestellten Gegenstände werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet. Die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchdiebstahl sowie zur Herkunft und zum Besitz der Schusswaffe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 13:59

    POL-NI: 89 Strohballen geraten in Brand - Polizei sucht Zeugen

    Schweringen (ots) - (Thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.07.2026) geriet im Bereich der Windräder in Schweringen eine am Feldrand gelagerte Strohballenmiete in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine bislang unbekannte Person die aus insgesamt 98 Strohquaderballen bestehende Miete auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Insgesamt brannten 89 Strohballen ab. Ein Tatverdacht gegen eine ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:12

    POL-NI: Unklarer Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Montagabend (20.07.2026) ist es gegen 17.15 Uhr im Einmündungsbereich der Straßen "Lange Dorfstraße" und "An der Landstraße" zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, von der Straße "Lange ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:03

    POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Flucht vor Verkehrskontrolle in Steyerberg

    Steyerberg (ots) - (Thi) Am Sonntagnachmittag (19.07.2026) hat sich der Fahrer eines schwarzen Audi einer Verkehrskontrolle in Steyerberg entzogen. Die Polizei bittet nun insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet worden sein könnten, um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der schwarze Audi gegen 15.39 Uhr auf der L 350 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren