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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse und Brieftasche beim Einkauf entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagvormittag (20.07.2026) ist einem 68-jährigen Mann während seines Einkaufs im Kaufland am Kräher Weg in Nienburg die Geldbörse samt Brieftasche aus der Gesäßtasche entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gegen 09.30 Uhr zum Einkaufen in dem Lebensmittelmarkt auf. Während seines Aufenthalts wurden ihm die Geldbörse und die Brieftasche unbemerkt aus seiner Gesäßtasche gestohlen.

In den entwendeten Gegenständen befanden sich neben Bargeld auch verschiedene persönliche Dokumente und Ausweispapiere.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die am Montagvormittag im Bereich des Kaufland am Kräher Weg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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