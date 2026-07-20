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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung auf Parkplatz des Tropicana - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Sonntag (19.07.2026) zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr ein auf dem Parkplatz des Tropicana an der Jahnstraße abgestellter VW T-Cross beschädigt. Der bislang unbekannte Täter beschädigte das Fahrzeug mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz des Tropicana gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/9822-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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