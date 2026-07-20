Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchte schwere räuberische Erpressung in Obernkirchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Dienstagnachmittag (17.07.2026) ist es gegen 16.38 Uhr in der Postenbörse an der Lange Straße 59 in Obernkirchen zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine bislang unbekannte Frau das Geschäft und forderte eine 59-jährige Mitarbeiterin im Kassenbereich unter Vorhalt eines Messers auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Die Angestellte machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Täterin ohne Beute in Richtung der Straße Kalte Weide flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

weiblich

etwa 1,75 Meter groß normale Statur rotbraune, schulterlange Haare (möglicherweise Perücke) Brillenträgerin sprach Hochdeutsch bekleidet mit einem grauen Hoodie

Gegen 17.25 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass mehrere Kunden die gesuchte Frau kurz zuvor im Bereich eines Discounters an der Vehlener Straße in Obernkirchen/Vehlen gesehen haben wollen. Die Zeugen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Auch dort verlief die Fahndung negativ.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/2894-0 zu melden. Insbesondere werden die bislang unbekannten Kunden gesucht, die den Hinweis auf den möglichen Aufenthalt der Frau im Bereich des Discounters gegeben haben.

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