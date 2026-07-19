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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wohnmobilfahrer fährt nach Streit Jäger an

Hagenburg (ots)

[Schm] Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 23:23 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Jäger in einem Feldweg nördlich den Molkereiweges in Hagenburg/Altenhagen einen VW Transporter welcher scheinbar unberechtigt diesen Bereich zum "Campen" nutzte. Nach Ansprache durch den Jäger und der Bitte den Feldweg zu verlassen reagierte der Fahrer des Transporters verstimmt, weshalb der Jäger die Polizei in Stadthagen informierte. Zwischenzeitlich hatte der Fahrer des Transporters den Motor gestartet und war zügig und gezielt auf den Jäger zugefahren, sodass dieser zur Seite ausweichen musste. Dennoch ist es zur Berührung von Fahrzeug und Person gekommen, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Bei dem Zusammenstoß ist jedoch Sachschaden entstanden. Der Transporterfahrer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Stadthagen ermittelt nun u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05721-9822-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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