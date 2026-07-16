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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall in der Krankenhäger Straße ist am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, eine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 64-jährige Autofahrerin gegen 17:22 Uhr mit ihrem Ford Kuga rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah sie einen verkehrsbedingt wartenden BMW und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Aufprall erlitt die 22-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Vehlen gebracht. Der 26-jährige Fahrer des BMW sowie die Fahrerin des Ford blieben unverletzt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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