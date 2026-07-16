Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt
Rinteln (ots)
(Thi) Bei einem Verkehrsunfall in der Krankenhäger Straße ist am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, eine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 64-jährige Autofahrerin gegen 17:22 Uhr mit ihrem Ford Kuga rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah sie einen verkehrsbedingt wartenden BMW und stieß mit diesem zusammen.
Durch den Aufprall erlitt die 22-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Vehlen gebracht. Der 26-jährige Fahrer des BMW sowie die Fahrerin des Ford blieben unverletzt.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.
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