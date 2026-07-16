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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Bereits am Dienstag, 14. Juli 2026, kam es auf dem Parkplatz des Kauflands am Kräher Weg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellter Seat Ateca durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die unbekannte Unfallverursacherin beziehungsweise der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die verantwortliche Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/9212-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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