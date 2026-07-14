Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) - Am Montagabend (13.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Lendenberg" und "Verdener Landstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 21:08 Uhr befuhr ein 52-jähriger Nienburger mit seinem Iveco-Transporter die Straße "Am Lendenberg" in Richtung "Verdener Landstraße". An der Einmündung beabsichtigte er, nach rechts auf diese einzubiegen. Hierbei übersah er laut eigenen Angaben aufgrund des starken Regens einen 57-jährigen Fahrradfahrer (ebenfalls aus Nienburg), der den dortigen Radweg auf der linken Seite in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß: Der Transporter touchierte das Fahrrad im hinteren Bereich, woraufhin der 57-Jährige stürzte.

Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

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