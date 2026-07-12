Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(bae)Durch zwei aufmerksame Zeuginnen konnte am 11.07.2026 gegen 20:30 Uhr beobachtete werden, wie ein grauer VW mit Rintelner Kennzeichen beim Ausparken auf dem Weseranger gegen einen dort geparkten Honda mit Mindener Kennzeichen gestoßen ist. Der Fahrzeugführer des VW entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeuginnen konnten sich allerdings das vollständige Kennzeichen merken und dieses bei der Polizei bekannt geben. Es wurde eine Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

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