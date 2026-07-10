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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Motorrad auf Parkstreifen umgekippt - Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) Die Polizei in Bad Nenndorf sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Mittwoch (08.07.2026) in der Buchenallee ereignet hat.

Ein Motorradfahrer hatte seine BMW im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Buchenallee 24 abgestellt und mit einer Wetterschutzhaube abgedeckt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, lag das Motorrad auf der rechten Seite und war beschädigt.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein vorbeifahrendes oder ein- bzw. ausparkendes Fahrzeug das Motorrad touchiert und dadurch zum Umstürzen gebracht hat. Der Verursacher entfernte sich in diesem Fall unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Mittwoch, dem 08.07.2026, im Bereich der Buchenallee 24 Beobachtungen gemacht?

Wer hat gesehen, wie das Motorrad umgekippt ist oder möglicherweise von einem anderen Fahrzeug angestoßen wurde?

Hinweise nimmt das zuständige Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter 05723/74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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