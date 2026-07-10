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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf dem Kauflandparkplatz - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Stadthagen (ots)

(MAH) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (09.07.2026) auf dem Kauflandparkplatz (Am Helweg) in Stadthagen ereignet hat. Ein dort geparkter Ford Kuga wurde beschädigt, der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Ford Kuga im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Ford touchiert und den Schaden am Heck des Fahrzeugs verursacht haben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie am Donnerstag zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr einen Parkunfall auf dem Kauflandparkplatz beobachtet? Können Sie Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer/Fahrerin geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Katharina Mahrenholtz
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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