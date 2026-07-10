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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum/Loccum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der K13

Rehburg-Loccum/Loccum (ots)

(KEM) - Am frühen Donnerstagmorgen (09.07.2026) kam es auf der Kreisstraße 13 bei Loccum zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, nach dem sich einer der beteiligten LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhren zwei Lastkraftwagen gegen 05:35 Uhr die K13 (Mindener Straße) in entgegengesetzter Richtung. Ungefähr auf halber Strecke zwischen Loccum und der Landesgrenze NRW kam es beim Aneinandervorbeifahren zu einer seitlichen Berührung der jeweils linken Außenspiegel.

Durch den Zusammenstoß wurde die Sattelzugmaschine eines 52-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Nienburg am linken Außenspiegel beschädigt. Obwohl beide LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge unmittelbar nach dem Zusammenstoß zunächst stoppten, setzte der bislang unbekannte Fahrzeugführer des ersten LKW seine Fahrt kurz darauf unvermittelt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen LKW oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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