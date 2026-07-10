Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach zwei Fahrraddiebstählen

Rinteln (ots)

(MAH) In der Nacht von Mittwoch, dem 08.07.2026, auf Donnerstag, den 09.07.2026, ist es in Rinteln zu zwei Fahrraddiebstählen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen zu den beiden Diebstählen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, ein Damensportrad aus einer Garage in der Straße "Zum Kattenmeer" in Rinteln-Exten. Bei dem entwendeten Damensportrad handelt es sich um ein graues Cube E-Bike Touring Hybrid Pro. Der entstandene Schaden wurde auf rund 2900 Euro geschätzt.

Im Wachtelweg in Rinteln ist durch eine bislang unbekannte Täterschaft ein beiges Gravelbike des Herstellers Canyon aus einem offenen Carport im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, entwendet worden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf rund 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten in den beiden Straßen beobachtet haben, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/96 460 zu melden. Weiterhin bittet die Polizei die Anwohner in den beiden Straßen "Zum Kattenmeer" und des "Wachtelweges", die über eine Kameraüberwachung verfügen, diese auf Auffälligkeiten zu überprüfen und bei Feststellungen ebenfalls die Polizei Rinteln zu kontaktieren.

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