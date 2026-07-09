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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste - Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß auf der B 442

Haste (ots)

(KEM) Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 449 / B 442 im Bereich Haste wurden am Mittwochnachmittag (08.07.2026) zwei Autofahrer verletzt.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus der SG Nenndorf mit seinem Skoda die L 449 aus Richtung Waldstraße kommend. An der Kreuzung zur Nenndorfer Straße (B 442) beabsichtigte er, nach rechts auf diese einzubiegen. Dabei missachtete der Wartepflichtige die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs. Der 58-jähriger Mann aus der SG Nenndorf, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Opel auf der vorfahrtsberechtigten Nenndorfer Straße (B 442) in Fahrtrichtung Kreuzriehe unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Durch den Aufprall erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden an den Fronten, sie waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde vorläufig auf über 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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