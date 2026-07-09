Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Kraftradfahrerin bei Vorfahrtsunfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Mittwochnachmittag (08.07.2026) ereignete sich in Bückeburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Motorradfahrerin leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 17-jährige Jugendliche aus Obernkirchen mit ihrer 125er-Leichtkraftrad den Kreisverkehr auf der Kreisstraße 10 (Hans-Neschen-Straße), aus Richtung Bergdorf kommend in Fahrtrichtung Bückeburg-Zentrum.

Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 38-jährigen Autofahrer aus Petershagen, mit seinem BMW von der Straße "Kreuzbreite" in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah der Pkw-Fahrer die Vorfahrtsberechtigte, die sich bereits im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 17-Jährige zu Fall brachte.

Die Jugendliche zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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