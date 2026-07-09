Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Verkehrsunfall mit vier beteiligten KFZ, zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Rodenberg (ots)

(KEM) Am frühen Mittwochnachmittag (08.07.2026) kam es auf der Bundesstraße 65 zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer anschließenden Unfallflucht. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 13:02 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Rodenberg mit seinem Nissan die B 65 von Beckedorf in Richtung Bad Nenndorf. Kurz nach der Kreuzung Algesdorf bog er verbotswidrig nach links in einem Feldweg ab. Eine hinter ihm fahrende 86-jährige Frau aus Bad Nenndorf erkannte die Situation und konnte ihren Skoda noch rechtzeitig abbremsen. Ein darauffolgender 21-jähriger Fahrer eines VW aus Neustadt am Rübenberge bemerkte deren Bremsmanöver jedoch zu spät und prallte in das Heck des Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda der Seniorin auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einem 26-jährigen Mann aus Hessisch Oldendorf geführt wurde. Der 20-jährige Nissan-Fahrer, der durch sein verbotenes Abbiegen die Kettenreaktion ausgelöst hatte, verließ zunächst die Unfallstelle und parkte in der Nähe des angrenzenden Feldwegs.

Die 86-jährige Skoda-Fahrerin sowie der 21-jährige VW-Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden noch vor Ort von den alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

Am Skoda entstand Totalschaden. Der VW als auch der Traktor wurden ebenfalls beschädigt. Skoda und Traktor mussten mittels Abschlepper von der Fahrbahn verbracht werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 36.000 Euro. Die B 65 war im betroffenen Bereich zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell