Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - 36-Jähriger ohne Führerschein und unter mutmaßlichem Einfluss berauschender Mittel gestoppt

Eystrup (ots)

(KEM) Einsatzkräfte des PK Hoya haben am Montag (06.07.2026) gegen 11.10 Uhr einen 36-jährigen Nienburger kontrolliert, der ohne Führerschein mit einem Audi in Eystrup unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der Nienburger unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb die Einsatzkräfte eine Blutentnahme anordneten. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

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