Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Fahrraddiebstahl auf Supermarkt-Parkplatz in Stadthagen - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag (06.07.2026) kam es in Stadthagen zu einem Fahrraddiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr ein Trekkingrad. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt mittels eines Schlosses gesichert an einem Fahrradständer auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarktes in der Straße "Am Helweg" abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Das Rad war schwarz und hatte einen Gepäckträgerkorb.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich der Fahrradständer beobachtet haben, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

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