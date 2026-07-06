Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: LOCCUM - Musik trifft Haltung: Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen und LKA-Ausstellung "HerzSchlag" im Kloster Loccum

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Loccum (ots)

(KEM) Das Polizeikommissariat (PK) Stolzenau und das Kloster Loccum laden zu einem besonderen Abend im Rahmen der Reihe "Musik zur Einkehr" ein - Und setzen gemeinsam ein wichtiges Zeichen gegen häusliche Gewalt.

Am Sonntag, den 16. August 2026, erwartet Besucherinnen und Besucher im historischen Ambiente des Klosters Loccum ein besonderes kulturelles und gesellschaftliches Ereignis: Das renommierte Polizeiorchester Niedersachsen lädt ab 17:30 Uhr zu einem zweistündigen Benefizkonzert (inklusive Pause) ein.

Die vom PK Stolzenau und Kloster Loccum gemeinsam organisierte Veranstaltung findet im Rahmen der etablierten Reihe "Musik zur Einkehr" statt, die anspruchsvolle Klänge harmonisch mit geistlichen Impulsen verbindet. Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei, eine Spende wird erbeten. Der Erlös kommt der Präventionsarbeit gegen häusliche Gewalt im Landkreis Nienburg und der Klosterstiftung zugute.

Das Konzert setzt jedoch nicht nur musikalische Akzente, sondern ist eng mit einer dringlichen gesellschaftlichen Botschaft verknüpft. Rund um den Konzerttermin präsentiert das PK Stolzenau die eindringliche Wanderausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" direkt vor Ort im Kloster. Konzertgäste haben die Gelegenheit, die im angrenzenden Kreuzgang präsentierte Ausstellung vor oder nach dem Konzert zu besichtigen. Diese besteht aus 10 beidseitig beschrifteten Stellwänden, welche Informationen zu (Ex-)Partnerschaftsgewalt und dem Hilfesystem in Niedersachsen liefert. Zudem gibt es eine begleitende Website mit Kurzfilmen, Expertinnen- und Expertenbeiträgen, einem interaktiven Spiel sowie Audiodateien mit Betroffenengeschichten.

Hintergrund der Initiative ist eine besorgniserregende Entwicklung: Bundes- und landesweit steigen die bekanntgewordenen Fälle von häuslicher Gewalt kontinuierlich an. Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung und Prävention von (Ex-)Partnerschaftsgewalt zu leisten, hat das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen diese Kampagne ins Leben gerufen. Sie steht unter der Schirmherrschaft der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, und entstand als kooperatives Projekt in enger Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Polizeibehörden sowie einer großen Anzahl externer Akteurinnen und Akteure. Das PK Stolzenau hat die dazugehörige Ausstellung nun eigens in seinen Zuständigkeitsbereich geholt.

Ziel von "HerzSchlag" ist es, Betroffene, aber auch Menschen aus deren persönlichem Umfeld - die häufig als erste Ansprechpersonen fungieren - nachhaltig für die Signale von (Ex-)Partnerschaftsgewalt zu sensibilisieren. Die Kampagne richtet sich an die gesamte Gesellschaft, spricht jedoch zusätzlich auch insbesondere Jugendliche ab dem neunten Schuljahr an, um frühzeitig Aufklärungsarbeit zu leisten.

"HerzSchlag" wird vom 14. August bis zum 14. September 2026 im Kloster ausgestellt.

Hinweise zu den Öffnungszeiten: Die Ausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten des Klosters kostenfrei besichtigt werden. Die Stiftskirche mit dem angrenzenden Kreuzgang ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Bitte beachten Sie eine Einschränkung im Ausstellungszeitraum: Bis zum 20. August 2026 ist die Stiftskirche montags bis donnerstags geschlossen. An den Wochenenden sowie am Konzerttag selbst ist der Zugang weiterhin möglich.

Weitere Informationen rund um die LKA-Kampagne finden Interessierte online unter www.herzschlag-kampagne.de.

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