Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Zaun durch Rangiermanöver beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Nienburg (ots)
(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht an der Damaschkestraße in Nienburg.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen Samstagabend (04.07.2026), 18:00 Uhr, und Sonntagnachmittag (05.07.2026), 16:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Forstweg in Richtung der Damaschkestraße. Bei einem anschließenden Rückwärtsfahr- bzw. Rangiermanöver in Höhe der Damaschkestraße 79 kollidierte der Wagen mit einem dortigen Doppelstabmattenzaun. Anstatt den Verkehrsunfall zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.
An dem Zaun entstand Sachschaden.
Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Personen die Hinweise zum Verursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/91210 zu melden.
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