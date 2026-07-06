Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - 69-jähriger Radfahrer durch geöffnete Autotür verletzt
Stadthagen (ots)
(KEM) Am Sonntagmittag (05.07.2026) ereignete sich in der Kolberger Straße in Stadthagen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.
Gegen 12:40 Uhr war ein 69-jähriger Mann aus Stadthagen mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn der Kolberger Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit parkte ein ebenfalls 69-jähriger Mann aus Niedernwöhren seinen Toyota ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als der Autofahrer die Fahrertür öffnete, um auszusteigen, übersah er den von hinten herannahenden Radfahrer, der gerade an dem Wagen vorbeifahren wollte.
Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtür. Durch den Zusammenstoß kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte 69-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Sowohl am Toyota als auch am Fahrrad entstand Sachschaden, der von der Polizei auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell