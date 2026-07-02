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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Nach Zeugenhinweis - Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Rinteln (ots)

(KEM) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in Rinteln am Mittwochabend (01.07.2026) eine Trunkenheitsfahrt stoppen.

Gegen 19:36 Uhr meldete ein Zeuge einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Audi auf der B83 in Rinteln. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten das beschriebene Fahrzeug sowie den Fahrer dank des Hinweisgebers auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Konrad-Adenauer-Straße kontrollieren. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 45-jährigen Mann aus Rinteln. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Zur genauen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Dem Mann wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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