PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Radfahrer bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Obertorstraße und der Ulmenallee in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 13:45 Uhr beabsichtigte eine 65-jährige Autofahrerin aus Bückeburg, die mit ihrem Seat im Stadtgebiet unterwegs war, im dortigen Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen Fahrradfahrer aus Hannover, der die Kreuzung geradeaus in entgegengesetzter Richtung passieren wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 10:13

    POL-NI: Suche nach einem eventuell beschädigten PKW !

    Obernkirchen (ots) - Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es in Obernkirchen auf einem Parkplatz in der Neumarktstraße auf Höhe des dortigen Aldi-Gebäudes zu einem Verkehrsereignis, bei dem ein weißer VW und ein silbergrauer Kleinwagen (älterer Fahrzeugtyp) leicht kollidiert sind. Die beiden älteren männlichen Fahrzeugführer haben dieses zunächst nicht wahrgenommen und sind weitergefahren. Am nächsten ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 08:10

    POL-NI: Obernkirchen - Aufmerksamer Kunde verhindert Taschendiebstahl im Supermarkt

    Obernkirchen (ots) - (KEM) Ein aufmerksamer 71-Jähriger aus der SG Eilsen hat am Mittwochmorgen (01.07.2026) in einem Lebensmittelmarkt in Obernkirchen einen Taschendiebstahl im letzten Moment verhindert. Gegen 08:40 Uhr hielt sich der spätere Geschädigte im Aldi-Markt an der Neumarktstraße auf. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei näherten sich ihm zwei ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 08:07

    POL-NI: Nienburg - Zeuge nach Diebstahl aus PKW gesucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Freitag, den 19.06.2026, ereignete sich am Freibad Am Dobben in Nienburg ein Diebstahl aus einem PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Handtasche aus einem geparkten Smart. Die Geschädigte hatte ihren PKW gegen 17.40 Uhr lediglich für wenige Minuten verlassen und das Fenster der Fahrerseite halb geöffnet gelassen. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren