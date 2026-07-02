Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Radfahrer bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Obertorstraße und der Ulmenallee in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 13:45 Uhr beabsichtigte eine 65-jährige Autofahrerin aus Bückeburg, die mit ihrem Seat im Stadtgebiet unterwegs war, im dortigen Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen Fahrradfahrer aus Hannover, der die Kreuzung geradeaus in entgegengesetzter Richtung passieren wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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