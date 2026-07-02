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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach einem eventuell beschädigten PKW !

Obernkirchen (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es in Obernkirchen auf einem Parkplatz in der Neumarktstraße auf Höhe des dortigen Aldi-Gebäudes zu einem Verkehrsereignis, bei dem ein weißer VW und ein silbergrauer Kleinwagen (älterer Fahrzeugtyp) leicht kollidiert sind. Die beiden älteren männlichen Fahrzeugführer haben dieses zunächst nicht wahrgenommen und sind weitergefahren. Am nächsten Tag bemerkte der Fahrer des weißen VW einen Gummiaufrieb und eine kleine Delle an seiner vorderen Stoßstange. Es wird nun vermutet, dass an dem anderen PKW ebenfalls eine Beschädigung im Bereich des hinteren rechten Reifens bzw. der Felge entstanden sein könnte. Der Fahrer des silbergrauen PKW wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Obernkirchen unter der Rufnummer 05724-958860 zu der Vorgangsnummer 202600787256 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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