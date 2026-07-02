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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Aufmerksamer Kunde verhindert Taschendiebstahl im Supermarkt

Obernkirchen (ots)

(KEM) Ein aufmerksamer 71-Jähriger aus der SG Eilsen hat am Mittwochmorgen (01.07.2026) in einem Lebensmittelmarkt in Obernkirchen einen Taschendiebstahl im letzten Moment verhindert.

Gegen 08:40 Uhr hielt sich der spätere Geschädigte im Aldi-Markt an der Neumarktstraße auf. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei näherten sich ihm zwei Frauen. Eine der Beschuldigten versuchte gezielt, das Portemonnaie unbemerkt aus der Hosentasche des Kunden zu entwenden. Der Mann reagierte jedoch geistesgegenwärtig: Er bemerkte den Griff in seine Tasche rechtzeitig und sprach die Frau lautstark an. Anschließend versuchten die Frauen den Supermarkt schnellstmöglich zu verlassen, konnten jedoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten aufgehalten werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 28 und 30 Jahre alte Frauen aus Duisburg, die bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sind. Gegen das Duo wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen versuchten Taschendiebstahls eingeleitet.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall erneut zum Anlass, um zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Einkaufen zu mahnen:

   -	Tragen Sie Geldbörsen, Bargeld oder Mobiltelefone möglichst 
nicht lose in Außentaschen oder leicht zugänglichen Hosentaschen.
   -	Verwenden Sie nach Möglichkeit verschließbare Innentaschen Ihrer
Kleidung.
   -	Halten Sie in Geschäften und im Gedränge stets Abstand zu 
Fremden und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände, wenn Ihnen Personen 
auffällig nahekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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