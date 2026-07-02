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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeuge nach Diebstahl aus PKW gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitag, den 19.06.2026, ereignete sich am Freibad Am Dobben in Nienburg ein Diebstahl aus einem PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Handtasche aus einem geparkten Smart.

Die Geschädigte hatte ihren PKW gegen 17.40 Uhr lediglich für wenige Minuten verlassen und das Fenster der Fahrerseite halb geöffnet gelassen. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihrer Handtasche fest. Der Schaden beträgt ca. 210 Euro.

Ein bislang unbekannter Zeuge soll zwei männliche Personen im Alter von höchstens 20 Jahren dabei beobachtet haben, wie diese sich mit einer Handtasche von dem betroffenen PKW entfernten. Die Personalien des Zeugen sind derzeit noch unbekannt.

Dieser Zeuge sowie weitere mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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