Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg/Obernkirchen - Zeugenaufruf nach drei Verkehrsunfallfluchten im Bereich Bückeburg und Obernkirchen

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

Opel beschädigt (Bückeburg)

Am frühen Dienstagabend (30.06.2026) ereignete sich in Bückeburg eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr die Maschstraße. In Höhe der Hausnummer 17 fuhr der Verursacher an einem dort am Fahrbahnrand neben einer Einfahrt abgestellten, schwarzen Opel vorbei und streifte diesen seitlich. Möglicherweise fuhr der Unbekannte an dem Fahrzeug vorbei oder auch durch die Einfahrt auf den Hinterhof. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro (Kratzer am linken Kotflügel). Die Geschädigte bemerkte den Schaden erst am Folgetag.

Mauerpfosten beim Rangieren beschädigt (Obernkirchen)

In Obernkirchen kam es am Mittwochnachmittag (01.07.2026) zu einer Beschädigung an einem Grundstück. Zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr touchierte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren in einer Sackgasse des Krainhäger Wegs einen gemauerten Pfosten an einer Grundstückseinfahrt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt in unbekannte Richtung. Der Schaden am Mauerpfosten wurde auf etwa 250 Euro geschätzt.

Fahrzeugtür beschädigt - Dr.-Witte-Platz (Bückeburg)

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf einem Parkplatz im Bückeburger Stadtgebiet. Ein Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen BMW im Zeitraum von 10:55 Uhr bis 15:10 Uhr ordnungsgemäß auf dem Dr.-Witte-Platz (Höhe Hausnummer 6) geparkt. Ein bislang unbekannter Autofahrer parkte daneben und stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner Fahrzeugtür gegen den BMW. Es entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Bückeburg bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen oder den Fahrern in Bückeburg oder Obernkirchen geben können, sich unter 05722/2940 zu melden.

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