Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf

Lauenau - Zwei Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen in Bad Nenndorf und Lauenau

Bad Nenndorf / Lauenau (ots)

Parkrempler in Bad Nenndorf - Kennzeichen beschädigt

Am Dienstagabend (30.06.2026) kam es in Bad Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Thermalbad". Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:40 Uhr vermutlich beim Rangieren in oder aus einer Parkbucht gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen VW. An dem VW wurde durch den Zusammenstoß das Kennzeichen beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Heck an Smart in Lauenau erheblich beschädigt - 2.500 Euro Schaden

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich am Mittwochnachmittag (01.07.2026) im Flecken Lauenau. Gegen 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße "Am Amtsgraben" (Höhe Hausnummer 6) einen auf der Parkfläche neben der Fahrbahn abgestellten Smart. Der Unfallverursacher stieß gegen das Heck des Kleinwagens, wodurch die hintere linke Stoßstange eingedrückt und massiv zerkratzt wurde. Der Sachschaden an dem Smart wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Auch hier verließ der Beteiligte die Unfallstelle unerlaubt.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Personen, die in Bad Nenndorf oder Lauenau Beobachtungen zu den genannten Zeiten gemacht haben oder Hinweise auf die flüchtigen Fahrzeuge geben können, sich unter 05723/74920 zu melden.

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