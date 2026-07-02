Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hagenburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.07.2026) kam es auf der Bundesstraße 441 (Altenhäger Straße) im Flecken Hagenburg, Ortsteil Altenhagen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 01:05 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sachsenhagen mit seinem VW die Altenhäger Straße in Fahrtrichtung Hagenburg. Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen passierte der junge Mann gerade eine Linkskurve in Höhe der Hausnummer 95, als er von einem unbekannten Fahrzeug überholt wurde. Der Überholer scherte unmittelbar vor dem Wagen des 18-Jährigen wieder ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der junge VW-Fahrer reagieren, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Mauer sowie die Fassade eines Geschäftsgebäudes. Anschließend wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der 18-jährige Fahrer bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Der entstandene Gesamt wurde von der Polizei vorläufig auf rund 30.000 Euro beziffert.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem gefährlichen Manöver von der Unfallstelle, ohne sich um den verunfallten PKW zu kümmern oder seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugenaufruf: Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, dem Fahrverhalten oder der Identität des Verursachers im Bereich der B 441 (Altenhäger Straße) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

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