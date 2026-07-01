Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf dem Neumarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Samstag (27.06.2026) auf dem Neumarktparkplatz in Nienburg ereignet hat. Ein dort geparkter Opel wurde beschädigt, der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pkw im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Neumarktparkplatz abgestellt. In dieser Zeit muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Opel touchiert und den Schaden hinten rechts am Fahrzeug verursacht haben. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Da der Neumarktparkplatz insbesondere an Samstagen stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Haben Sie am Samstag zwischen 08:00 und 15:00 Uhr einen Parkunfall auf dem Neumarktparkplatz beobachtet? Können Sie Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer/Fahrerin geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021/92120 entgegen.

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