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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rohrsen - Kabeldiebstahl auf Jugendfeuerwehr-Zeltlager in Rohrsen - Polizei sucht Zeugen

Rohrsen (ots)

(KEM) In der Nacht von Montag (29.06.2026) auf Dienstag (30.06.2026) kam es in Rohrsen zu einem Diebstahl zum Nachteil der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg. Unbekannte Täter entwendeten vom Gelände des im Aufbau befindlichen Zeltlagers am Alten Kirchweg mehrere Starkstromkabel.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Montagabend, 21:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr. Die Täter suchten den als Lagerplatz genutzten Bereich gezielt auf und demontierten diverse Starkstromkabel, die für die Infrastruktur des anstehenden Jugendzeltlagers benötigt werden. Um an das begehrte Buntmetall zu gelangen, schreckten die Diebe auch nicht davor zurück, bereits teilweise im Erdreich eingegrabene Kabelstränge freizulegen und abzutransportieren.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 3.000 Euro beziffert. Schwer wiegt auch der organisatorische Rückschlag für die ehrenamtlichen Helfer kurz vor dem Start des Zeltlagers.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei geht davon, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug (Transporter oder Anhänger) genutzt wurde.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alten Kirchwegs in Rohrsen und naher Umgebung beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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