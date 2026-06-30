Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Pkw auf BBS-Lehrerparkplatz zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(KEM) Im Verlauf des Montags (29.06.2026) kam es auf dem Lehrerparkplatz der Berufsbildenden Schulen (BBS) in der Jahnstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Die Polizei Stadthagen bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stellte die Geschädigte ihren VW im Zeitraum zwischen 06:50 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Schulparkplatz ab. Während dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Wagen. Mit einem spitzen Gegenstand wurden die Beifahrertür sowie die rechte hintere Tür des Fahrzeugs zerkratzt.

Zeugenaufruf: Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

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