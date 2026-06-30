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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Fußgängerin bei Parkmanöver von Pkw erfasst und verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) Am Montagmorgen (29.06.2026) ereignete sich in der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte sie beim seitlichen Rückwärtsseinparken übersehen.

Gegen 10:25 Uhr beabsichtigte ein 81-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Rodenberg, seinen Skoda in der Bahnhofstraße (Höhe Hausnummer 8 B) in eine Parkbucht parallel zur Fahrbahn einzuparken. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen geriet er bei diesem Parkmanöver mit dem Fahrzeugheck auf den angrenzenden Gehweg. Dabei übersah er eine 78-jährige Frau aus Bad Nenndorf, die dort mit ihrem Rollator unterwegs war. Der Pkw erfasste die Seniorin, woraufhin sie stürzte und sich Verletzungen zuzog. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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