Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hassel - Unfallflucht in Hassel: Ortstafel umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Hassel (ots)

(KEM) Im Verlauf des Montags (29.06.2026) kam es im Jübberweg in Hassel zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:43 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf noch ungeklärte Weise gegen die dortige Ortstafel. Das Schild knickte um und wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum im Jübberweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei Hoya unter 04251/67280 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell