Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Beckedorf (ots)

(KEM) Am Montagabend (29.06.2026) kam es auf der Hauptstraße (L 370) in Beckedorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 19:00 Uhr passierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 29. Beim Vorbeifahren touchierte er den dort am Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter des Geschädigten und beschädigte den linke Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Anstatt anzuhalten und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

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