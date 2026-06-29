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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal - Schwerer Verkehrsunfall im Auetal - automatisches Notrufsystem "eCall" alarmiert Rettungskräfte

Auetal (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag (28.06.2026) kam es auf der Landesstraße 439 bei Antendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Autofahrer verletzt wurde.

Gegen 01:55 Uhr war ein Mann aus Porta Westfalica mit seinem Skoda auf der L 439 (Nienfelder Straße) von Pohle in Richtung Antendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem Erdwall und überschlug sich mehrfach.

Der Notruf wurde nach dem Unfall automatisch über das im Fahrzeug integrierte "eCall"-System abgesetzt, wodurch die Rettungskräfte umgehend alarmiert wurden.

Der Fahrer konnte seinen PKW selbstständig verlassen, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug sowie an den Flureinrichtungen wird von der Polizei vorläufig auf rund 25.500 Euro geschätzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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