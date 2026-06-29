Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Sachbeschädigung an Bürgerbüro der AfD

Nienburg (ots)

(KEM) Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ermittelt wegen einer Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD Nienburg-Schaumburg in Nienburg, die am frühen Montagmorgen (29.06.2026) gegen 2.47 Uhr gemeldet wurde.

Eine bislang unbekannte Person hat mehrere Fensterscheiben beschädigt und braunen Sprühlack an dem Gebäude an der Langen Straßen 25 in Nienburg angebracht. Die Schäden erstrecken sich von der gesamten vorderen Fensterfront bis über die linksseitige Gebäudeseite. Die Schadenssumme wurde vorläufig auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Eine Anwohnerin beobachtete eine Person, die in Richtung Wallstraße flüchtete. Wer hat im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nienburger Innenstadt beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen

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