Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohnhorst - Leichtkraftradfahrer stürzt infolge von Schlagloch in Hohnhorst

Hohnhorst (ots)

(KEM) Am Donnerstagabend (25.06.2026) gegen 18:51 Uhr kam es im Kornweg in Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Leichtkraftradfahrer leichte Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 16-jährige Zweiradfahrer den Kornweg in Fahrtrichtung Scheller. Der Bad Nenndorfer gab an, aufgrund eines Schlagloches auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben, sodass es in der Folge zu einem alleinbeteiligten Sturz kam.

Der Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

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