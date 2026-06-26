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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Kollision zwischen E-Scooter und Fahrrad in Rinteln: Zwei Leichtverletzte

Rinteln (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.06.2026) kam es im Stadtgebiet von Rinteln zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 07:41 Uhr bog ein 15-jährigr E-Scooter-Fahrer aus Rinteln von der Straße "Im Kleinen Löök" in die "Detmolder Straße" ein. Nach ersten Erkenntnissen schnitt der E-Scooter-Fahrer beim Einbiegevorgang im Bereich der dortigen Einmündung den Geh- und Radweg. Dabei übersah er einen querenden 57-jährigen Fahrradfahrer, woraufhin es zum kam.

Durch die Kollision erlitten die beiden Rintelner leichte Verletzungen, die jedoch keiner unmittelbaren ärztlichen Behandlung vor Ort bedurften. An dem E-Scooter und dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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