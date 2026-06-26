Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der L371 bei Pollhagen - Fahrzeug überschlägt sich

Pollhagen (ots)

(Thi) Am Donnerstagvormittag (25.06.2026) ereignete sich gegen 9:45 Uhr auf der Landesstraße 371 zwischen Lauenhagen und Pollhagen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Fahrerin mit einem VW Taigo die L371 in Fahrtrichtung Pollhagen. Nachdem sie eine leichte Linkskurve passiert hatte, kreuzte plötzlich ein Tier die Fahrbahn. Die Fahrerin leitete daraufhin eine starke Bremsung ein. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Fahrerin sowie die weiteren Fahrzeuginsassen blieben nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich unverletzt. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

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