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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Gartenmöbeln bei JYSK - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Thi) In der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2026, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni 2026, 10:00 Uhr, kam es auf dem Außengelände eines Einrichtungsgeschäfts an der Straße Am Mußriedegraben 3 in Nienburg zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entfernten bislang unbekannte Täter die Sicherung eines Bauzauns, öffneten diesen und verschafften sich so Zugang zum umzäunten Außenbereich. Dort entwendeten sie mehrere Gartenmöbel.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des JYSK-Marktes an der Straße Am Mußriedegraben beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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