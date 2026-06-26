Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Leese (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am frühen Donnerstagmorgen zwischen ca. 3 und 5.40 Uhr eine Verkehrsinsel an der Loccumer Straße Höhe Hausnr. 69 überfahren und dabei zwei Verkehrsschilder beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

An der Unfallstelle wurde ein Fragment einer polnischen Kennzeichenhalterung aufgefunden, das möglicherweise mit dem verursachenden Fahrzeug in Zusammenhang steht. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen LKW gehandelt haben.

Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 05761/90200 zu melden.

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