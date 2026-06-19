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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 17-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall in Warmsen leicht verletzt

Warmsen (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 17 und 20 im Ortsteil Sapelloh ist am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) ein 17-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 76-jähriger Fahrzeugführer gegen 15:27 Uhr mit seinem Toyota Auris an der Kreuzung, um in den bevorrechtigten Verkehr einzufahren. Zunächst ließ er zwei vorfahrtsberechtigte Pkw passieren. Als er anschließend in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er offenbar einen dahinter fahrenden 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Jugendliche erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung wurde veranlasst.

An dem Pkw sowie dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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