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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte durch psychisch auffällige Person nach mutmaßlichem Drogenkonsum - ein Beamter leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Mittwochabend, 09.06.2026, kam es im Bereich der Teichstraße in Stadthagen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 23:05 Uhr eine unbekleidete und mutmaßlich bewaffnete Person auf der Fahrbahn gemeldet hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 41-jähriger Mann aus Stadthagen zunächst im Kreuzungsbereich Teichstraße/Lauenhäger Straße auf und bewegte sich dort ziellos auf der Fahrbahn. Eine kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen traf den Mann etwa 100 Meter weiter in Richtung Herminenstraße an.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann unbekleidet war, großflächig mit weißer Farbe verschmiert erschien und Verletzungen im Bereich des Bauches sowie eines Oberschenkels aufwies. Ein zunächst gemeldetes Messer konnte beim Antreffen nicht festgestellt werden.

Auf Ansprache legte sich die Person zunächst auf den Boden. Als die Polizeibeamten sich näherten, sprang der Mann jedoch unvermittelt auf, zeigte ein aggressives Verhalten und ging auf die Einsatzkräfte zu. Nach einem erneuten Fluchtversuch konnte er im Bereich der Kreuzung Teichstraße/Herminenstraße gestoppt und zu Boden gebracht werden.

Während der anschließenden Fixierung leistete der Mann erheblichen Widerstand und trat mehrfach nach einem Polizeibeamten. Der 32-jährige Beamte erlitt dabei leichte Verletzungen, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte aus Bückeburg und Bad Nenndorf konnte der Mann schließlich unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden. Ein angeforderter Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung vor Ort. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen fanden Polizeibeamte im Bereich des ursprünglichen Einsatzortes ein Messer sowie eine selbstgefertigte Maske. Weitere Ermittlungen führten zu einer nahegelegenen Wohnung des 41-Jährigen. Dort wurden unter anderem mutmaßliche Betäubungsmittel, augenscheinlich neue psychoaktive Substanzen sowie mehrere Messer mit Anhaftungen festgestellt. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass sich der Mann infolge des Konsums von Betäubungsmitteln und neuen psychoaktiven Stoffen in einem psychischen Ausnahmezustand befand. In diesem Zusammenhang soll er sich selbst verletzt und mit Farbe übergossen haben.

Der 41-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie weiterer in Betracht kommender Straftaten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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