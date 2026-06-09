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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall am Bahnübergang in Hoya

Hoya (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Hasseler Steinweg (L 330) in Hoya zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt vor einem Bahnübergang an. Ein nachfolgender 85-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Der 85-Jährige sowie ein Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrzeugführer wurde noch vor Eintreffen der Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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