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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgängerin und E-Scooter-Fahrerin in Unfall auf Radweg verwickelt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr kam es im Bereich der Celler Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer E-Scooter-Fahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 25-jährige Fußgängerin mit einem Kinderwagen den Gehweg und betrat den unmittelbar angrenzenden Radweg. Eine 60-jährige E-Scooter-Fahrerin musste daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und kollidierte mit einem angrenzenden Zaun.

Die E-Scooter-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem E-Scooter kam es nicht.

Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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