Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fußgängerin und E-Scooter-Fahrerin in Unfall auf Radweg verwickelt
Nienburg (ots)
(Thi) Am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr kam es im Bereich der Celler Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer E-Scooter-Fahrerin.
Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 25-jährige Fußgängerin mit einem Kinderwagen den Gehweg und betrat den unmittelbar angrenzenden Radweg. Eine 60-jährige E-Scooter-Fahrerin musste daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und kollidierte mit einem angrenzenden Zaun.
Die E-Scooter-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem E-Scooter kam es nicht.
Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.
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